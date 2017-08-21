Otomotiv sektörü Afrika'ya açılıyor

Otomotiv sanayinin gündeminde yurt dışı yatırım var. Yan sanayi zaten birçok ülkede üretim yapıyor. Şimdi dışa açılması söz konusu olan sektör ana sanayi tarafı. Henüz Türkiye dışında üretim yatırımı olmayan otomotiv üreticilerinin ilk rotası büyük olasılıkla Afrika’nın petrolü ve gazı olan, nispeten zengin ülkeleri.

NEDEN AFRİKA?

‘Afrika’da üretim”in gündeme gelmesinin birçok nedeni var. Bu bölgeye sektörü üretim ve ihracatta büyütmek için bakılıyor. Fakat bu pazarlarda direkt ihracat yapmak artık kolay değil. Düşen petrol fiyatları bu ülkelerde gelecek kaygısına neden oldu. Sanayiyi geliştirmek ve yerli üretime destek verme kararları alınıyor. Yüksek vergilerle ithalat kısıtlamaları geliyor. Geçtiğimiz günlerde en son Cezayir, 24 üründe kısıtlama getirdi. Otomotiv sanayi de bu bölgeye yatırımla girmeyi gündeme alıyor. Sadece depo gibi lojistik yatırımları değil, üretim yatırımları konuşuluyor.

PEUGEOT İSTANBUL'A MERKEZ YAPTI

Bir başka gelişme de Türkiye’de üretim yatırımı olmasa bile bazı markaların bölgeye açılmayı Türkiye üzerinden yapmayı planlaması. Peugeot bu markalardan biri...

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Laurent Pernet de şirketin globalde Afrika ve Ortadoğu pazarlarına odaklandığını ve bu pazarlarda farklı iş modelleri ile çalışmaya başladıklarını ifade etti. Parnet, bu pazarların artık bölgesel merkezlerle destekleneceğini söyledi. Örneğin Fas, Afrika için bölgesel merkezlerden biri oldu. Pernet, İstanbul'un da bölgesel merkezlerden biri olarak seçildiğini açıkladı. Peugeot, bunun için 5 Türk ve bir Fransızdan oluşan ekip kurdu. İran ve Filistin gibi ülkelere artık Türkiye'den de destek verilecek.

SEKTÖRDEN AÇIKLAMALAR

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, “Artık sadece ihracat değil gerekirse depo, gerekirse hafif üretim, gerekirse de işbirliği yapacağız. Çünkü girmek istediğimiz bu pazarlar farklı iş modellerini gerektiriyor” dedi.

Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu da yaptığı bir değerlendirmede, “Yeni hedef pazarımız Afrika. Hâlihazırda Egea Sedan’ı sembolik adetlerle Güney Afrika’dan Gana’ya hatta Fas ve Angola’ya ihraç etmeye başladık. Mısır ve Cezayir de şirketin gündeminde. Ancak bu pazarlar, zor pazarlar. Direkt ihracat yapmanız zor. Yerinde üretim ya da ortaklık için zorluyor” diye konuştu.

'YENİ BİR KONU DEĞİL'

TAYSAD Başkanı Alper Kanca, ana sanayicinin gündemine yeni giren yerinde üretim konusunun yan sanayici içinse geçmiş yıllarda başladığını hatırlatarak şu açıklamayı yaptı:

“Yurt dışında üretim bizim için yeni bir konu değil. Çünkü birçok pazarda müşterimiz kendi fabrikalarına mal vermemizin şartı olarak o ülkelere gidip mevcut üretim tesislerine yakın olmamızı istiyor.” dedi.

Dünya Gazetesi