Otomotiv ihracatında en büyük pay AB’nin

Sektörün ihracatının yüzde 19,5 artarak 28 milyar 535 milyon doları bulduğunu belirten Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, “Ara vermeden büyümeye devam eden otomotiv sanayii, 2017’de de ihracat şampiyonu oldu. İhracatta en büyük payı Avrupa Birliği ülkeleri aldı” dedi.

AB üyelerine ihracatın Aralık ayında yüzde 3 artarak 1 milyar 859 milyon dolara geldiğine işaret eden Kanca, “Almanya ise 338 milyon dolar ile aralık ayında en büyük ihracat ülkemiz oldu” açıklamasında bulundu.