Otomotiv iç pazarı daraldı ama Türkiye zarar etmedi

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk yarısında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında satışlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,58 azalarak 401 bin 158’e geriledi. Geçen yılın ilk yarısında 438 bin 817 araç satılmıştı. Otomobil satışları da 2017 yılı altı aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,62 azalarak 305 bin 924 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 338 bin 482 adet satış görülmüştü. Hafif ticari araç pazarı ise 2017 yılı ocak-haziran döneminde, 2016 yılı ocak-haziran dönemine göre yüzde 5,08 azalarak 95 bin 234 adet oldu. 2016 yılı aynı dönemde 100 bin 335 adet satış gerçekleşmişti.

KÜÇÜLME HAZİRAN’DA DURAKSIZ DEVAM

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, haziran ayında 83 bin 658 seviyesinde gerçekleşti. Böylece, 91 bin 540 araç satışı yapılan Haziran 2016 otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 8,61 azaldı. Otomobil satışları da haziran ayında 2016’nın aynı ayına göre yüzde 6,96 azalarak 66 bin 164’e geriledi. Geçen yıl aynı ayda 71 bin 111 satış gerçekleşmişti. Aynı dönemde hafif ticari araç pazarı ise yüzde 14,37 küçülerek 17 bin 494 oldu. Geçen yıl söz konusu pazarda 20 bin 429 araç satılmıştı.

HİBRİT SATIŞ YÜKSELİŞTİ

Otomobil satışlarında bu yılın 6 aylık döneminde, 1600cc altında yüzde 9,6, 1600-2000cc aralığında yüzde 11,7 ve 2000cc üstü otomobil satışlarında ise yüzde 49,8 azalış yaşandı. Bu dönemde, 32 elektrikli ve bin 429 hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Otomobil pazarında haziran sonunda 100-120 gr/km arasındaki otomobiller yüzde 41,63 oran ve 127 bin 365 satışla ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya sahip oldu. Bu yılın haziran sonu itibarıyla dizel otomobil satışlarının payı yüzde 61,45’e geriledi ve otomatik şanzımanlı otomobillerin payı ise yüzde 58,08’e yükseldi.

VERGİSİ DÜŞÜK ARAÇLAR REVAÇTA

Otomobil pazarı segmentinin yüzde 84,14’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre en yüksek satışa 159 bin 657 araçla yüzde 52,19 pay alan C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi, yüzde 49,48 pay ve 151 bin 372 satışla yine Sedan otomobiller oldu. Haziran sonunda hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre en yüksek satışa yüzde 70,27 pay ve 66 bin 920’yle “van” ulaşırken, bunu yüzde 12,26 pay ve 11 bin 675’le “kamyonet”, yüzde 8,80 pay ve 8 bin 381’le “Pick-up” ve yüzde 8,67 pay ve 8 bin 258’le de “minibüs” takip etti.

PAZAR 875-925 BİN ARALIĞINDA BİTER

ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce, 2017 yılının ikinci yarısında; Brexit kararının AB ve diğer ülkelere olan etkisi, Çin ekonomisindeki yavaşlama ve gelişmekte olan ülkelere etkisi, jeopolitik gelişmeler, TCMB’nin para politikası ve enflasyonla mücadele kararlığı, cari işlemler açığındaki gelişim, yapısal reformlara ait atılacak adımlar, ekonomik aktivitenin gelişimi ve büyüme hızının etkili olacağını belirtti. Erce, 2017 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 875 bin-925 bin adet aralığında olacağını tahmin ettiklerini ifade etti.

İthalat 40 bin adet azaldı

Türkiye ihracatının lokomotif sektörü otomotiv, haziran ayındaki performansı ile yıl sonundaki 27 milyar dolarlık hedefine emin adımlarla ilerlediğini kanıtladı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre otomotiv ihracatı haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 artış ile 2 milyar 500 milyon dolara ihracata imza attı. Yılın ilk yarısında aylık bazda 2,4 milyar dolarlık ortalamayı yakalamayı başaran endüstrinin ocak-haziran döneminde ihracatı da yüzde 22,4 artışla 14 milyar 359 milyon dolara ulaştı. Sektör, toplam Türkiye ihracatından aldığı payı da giderek artan bir grafikle yüzde 21’e yükseltti. İthalat ise geçen senenin aynı dönemine göre yerli satışları 3 bin adet artarken, ithal satışları ise 40 bin adet azaldı.

2017 Ocak-Haziranen çok satanlar