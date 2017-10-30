Otomotiv döviz kıskacından nasıl kurtulacak?

Gültekin Kara, son günlerde döviz kurunda yaşanan dalgalanmaların otomotiv sektörü üzerindeki etkilerine değindiği dunya.com'daki yazısında önemli değerlendirmelerde bulundu.

İç ve dış siyasette yaşanan gelişmelerle birlikte, erken seçim söylentileri, artan cari açık ve inşaatla büyüme çabası gibi sebeplerden dolayı döviz kurunda zaptedilemeyen bir artış yaşandığını belirten Kara, bu artışın binek otomobil fiyatlarına da yansıdığını aktardı.

Önümüzdeki dönemde araç fiyatlarının yeniden zamlanacağını aktaran Kara, ağır ticari araç pazarının tamamının inşaat sektörü üzerine döndüğünün altını çizdi.

Kara, ''Son kale konumundaki otomotiv gerilerlerse, tüm ekonomi geriler'' diyerek uyarıda bulundu.

İşte Kara’nın o yazısından bir bölüm;

''Otomotiv sektörü hakkında yaklaşık 20 yıldır yazıyorum. Meslek hayatımın büyük çoğunluğunda otomotiv sektörü üzerine yazı, haber ve yorumlar yaptım. Ama hakikaten şu anda içine girdiğimiz dönem kadar karışık bir döneme rast gelmedim.

ARAÇ FİYATLARI YENİDEN ZAMLANACAK

(…) Sadece ekim ayında 4.18’den, 4.45’lere yükselen bir kurdan bahsediyoruz. Bu artışın binek otomobil fiyatlarına yansımaması mümkün değil. Yani başka bir deyişle önümüzdeki dönemde araç fiyatları yeniden zamlanacak.

Bu zamları fazla hissedilmemesi için de firmalar yine kendi karlarından vazgeçerek kampanya silahını çekecek. Bu tam bir kısır döngü aslında. Ekonominin bir türlü reel sektör kaynaklı büyüyememesinden kaynaklanan kırılgan yapı, sürekli artan dış kaynak ihtiyacı, lokomotif sektör otomotivin geleceğe güvenle bakmasının önündeki engellerden bazıları.

Bu tabloyu ortaya koyuyorum ama çok net bir şekilde söylemek istiyorum ki kısa dönemde ani bir düşüş beklemiyorum. (…)

Yaşanılan devalüasyon ile birlikte ihracatçının eli güçlenecek olsa da devalüasyonun planlı/ programlı olmamasından dolayı ana sorun konumundaki belirsizlik devam ediyor. İşte asıl nokta da bu belirsizlik.

İNŞAAT DIŞINDAKİ TÜM SEKTÖRLER DURDU

Bugün ağır ticari araç satışlarını incelediğinizde pazarın tamamının inşaat üzerine döndüğünü görebilirsiniz. Bu rakamlara farklı bir açıdan yaklaştığımızda inşaat dışındaki tüm sektörlerin durduğu sonucuna varabiliriz. (…)

SOMUT ADIMLAR ATILMALI

Ekonomik risklerin dışında siyasi riskleri hiç saymıyorum bile. (…) Bu risk ortamında otomotiv sektöründe iç Pazar bir şekilde idare edilecektir. Ancak, idare etme politikasının uzun vadede patinaj çekmeye bir süre sonra da gerilemeye neden olacağı da bir gerçek. O yüzden bir an önce piyasalara güven vermeyi amaçlayan demeçler yerine somut adımların hayata geçirilmesi gerekmektedir. Son kale konumundaki otomotiv gerilerlerse, tüm ekonomi geriler.''