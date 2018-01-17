Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Otomotiv devinden tarihi karar

Ferrari, Elon Musk'ın CEO'su olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla ile rekabet edebilmek için elektrikli araç üretecek.

17 Ocak 2018 Çarşamba 18:34
Otomotiv devinden tarihi karar

İtalyan araba markası Ferrari'nin CEO'su Sergio Marchionne, ABD'de düzenlenen bir otomobil fuarında elektrikli otomobiller için ilginç açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda Fiat'ın da CEO'su olan Marchionne, Tesla'nın elektrikli lüks araba üretiminin endüstrinin başka oyuncuları tarafından da yapılabileceğini söyledi.

Ancak Marchionne'nin bu açıklaması Ferrari'nin stratejisinde bir değişikliğe gittiğini gösteriyor. Her ne kadar Ferrari hibrid otomobiller üretse de Marchionne bir zamanlar Ferrari'nin tamamen elektrikli olan bir araç üretmesinin 'tamamen akıl dışı' olduğunu söylemişti.

Kimi Ferrrari müşterilerinin de bu şekilde düşünebileceği aktarılıyor. Yine de Marchionne, piyasada 'süper bir elektrikli araç yapılacaksa bunun Ferrari tarafından yapılacağını' söyledi. Tesla'nın Kasım ayında tanıttığı yeni elektrikli modellerinin de yüksek bir performansa sahip olması bekleniyor.

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, tanıttığı Tesla Roadster 2.0 adlı aracın sıfırdan saatte 100 kilometre hıza 1,9 saniyede ulaştığını söylemiş ve seri üretimi yapılan bugüne kadarki en hızlı araç olacağını da vurgulamıştı.

Reuters'a göre küresel otomobil üreticileri elektrikli araçlara 90 milyar dolar yatırım yaptı. Bu yüzden bu piyasadaki rekabetin önümüzdeki dönemde daha da kızışması bekleniyor.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 18:34
  1. Ferrari
  2. Sergio Marchionne
  3. Tesla
  4. Elon Musk
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afrin için çarpıcı yorum: Rusya ikili oynuyor
    1. Afrin için çarpıcı yorum: Rusya ikili..
    2. Terör örgütünden savaş mesajı:..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi,..
    4. Güney Kore ve Kuzey Kore Kış..
    5. 'Çöp'ten sağlanan enerjiyle domates..
    6. Arda Turan kadroda yok!
    7. Göztepe'de Segbefia'yı gönderdi
    8. Otomotiv devinden tarihi karar
    9. Siyonistlerden skandal karar! Ocak..
    10. Kanada'da kripto enerjiden bitki..
    11. Gıda tüketirken buna dikkat! Alerji..
    12. Afrin operasyonundaki en büyük risk
    13. Facebook'da köklü değişiklik olacak
    14. 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti:..
    15. Tarihi anlaşma az önce açıklandı: Aynı..
    16. YouTube'dan para kazanmak artık daha..
    17. Böbrek ameliyatını artık "cep"ten..
    18. FETÖ'cü savcının itirafları diğer..
    19. WhatsApp'tan 'en az 10 kişiye gönder'..
    20. Yeni görüntülendi... Tam 3 katrilyon...
    Sözde PKK komutanı saf değiştirdi
    Sözde PKK komutanı saf değiştirdi
    İran'dan çok sert açıklama: Askerlerinizi Suriye'den çekin!
    İran'dan çok sert açıklama: Askerlerinizi Suriye'den çekin!
    Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500 kişi…
    Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500 kişi…
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...
    İşte yılın ilk seçim anketi
    İşte yılın ilk seçim anketi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 17.01.2018
    Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi
    Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi
    Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…
    Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…