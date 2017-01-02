Otomotiv devi SUV üretimini Türkiye'de yapacak!

Uzun süredir İzmit fabrikasında i10 ve i20’nin dışında üçüncü bir model üretimi için çalışmalar yapan ve bunu her fırsatta dile getiren Hyundai Assan’ın yeni model kararı yeni yılın ilk haftasında yönetim kurulundan çıkacak. Geçtiğimiz hafta Kore’de yönetim kurulu toplantısına katılan Hyundai Assan Başkan ve CEO’su Mong Hyun Yoo, yaptığı yoğun görüşmeler sonrası Türkiye’ye yeni model yatırım kararıyla döndü.

Bu hafta içinde Kore merkezin Türkiye’de üretilecek 3’üncü model için nihai kararı vereceğini kaydeden Yoo, bu modelin Avrupa’da hızla büyüyen SUV segmentinde olacağını dile getirdi. Yoo, B sınıfında yer alacak yeni SUV modelinin üretimiyle ilgili kararın verilmesinin ardından çalışmalara hızla başlayacağını belirterek, normalde 2021 olarak öngörülen 3’üncü model üretiminin 2019 yılına çekilmesi için Kore merkeze baskı yaptığını da söyledi.

Hem Avrupa’da ve hem de Türkiye’de yükselen SUV segmentinden daha fazla pay almak adına ilk etapta 50 bin adet üretmeyi planladığını söyleyen Mong Hyun Yoo, “Asıl amacım ikinci bir fabrika kurmaktı. İzmit’in kapasitesi yıllık 245 bin adet ki bu yılı 235 binle kapatacağız. Ürettiğimiz i10 ve i20’nin yüzde 90’ını ihraç ediyoruz.

Büyük bir kısmı da Avrupa’ya. Önümüzdeki yıllarda öngörümüz bu iki aracın bulunduğu küçük segmentte bir daralma yaşanacağı yönünde. Kısaca satışlar çok düşmese de en azından yavaşlayacak. Bu yüzden maalesef asıl hedefimiz olan yeni fabrika yerine 10 milyon dolarlık bir iyileştirme yaparak, oluşacak boşluğu B segmenti SUV ile dolduracağız” dedi.

Hyundai Assan Başkan ve CEO’su Mong Hyun Yoo, küçük sınıf için öngörülerinin gerçekleşmemesi için de bir yandan çalıştıklarını belirterek, “Şu an ürettiğimiz her iki model için de yeni pazarlar buluyoruz. Yeni Zelanda’ya girdik, şimdi Avustralya’ya i20 ihraç etmek için çalışmalara başladık. Eğer buralarda başarılı olur, üçüncü modele de talep beklenenin üzerinde gerçekleşirse o zaman yeni fabrikayı kurarız. Ancak şimdilik planımız 245 bin adetlik kapasitenin 50 bini yeni model, kalan 195 bin adedini de i10 ve i20 üretimi için kullanmak” diye konuştu.

Üretimi planlanan B-SUV modelinin Hyundai’nin Kore ve Hindistan pazarları için ürettiği iki farklı model arasından seçileceğini söyleyen Mong Hyun Yoo, “Kore’de önümüzdeki yıl daha önce Intrada ismiyle ilk kez tanıtılan konsept aracın seri üretim versiyonu üretilecek.

Ayrıca Hindistan’da B segmenti SUV Creta’yı üretiyoruz. Biz iki modelden birini üreteceğiz. Intrada çok ‘şirin’ ve Nissan Juke sınıfında. Creta ise C-SUV gibi duran kaslı ve sert hatlara sahip. Benim gönlümden geçen açıkçası Creta. Hem Avrupa hem de Türkiye için daha uygun bir model. Ayrıca bu model İzmit fabrikasının sigortası olacak. i10 ve i20 üretiminin düşmesi durumunda yeni model ile hep tam kapasite olabileceğiz” diye konuştu.

Başkan Yoo, “İntrada da şirin bir otomobil ama biz yüksek ihtimalle Türkiye’de, Creta’nın yeni versiyonunu üreteceğiz” dedi.

43 ülkeye ihracat yapan, kısa süre önce Hong Kong, Yeni Zelanda, İran ve Avustralya gibi ülkelere de ürettiği araçları göndermeye başlayan Hyundai Assan’ın 2016’daki toplam ihracatı 207 bin 300 adet olarak gerçekleşti. Bu rakamın 96 bin 100 adedi i10 modeline, 111 bin 200 adedi ise i20 modeline ait. Ürettiği araçların yüzde 90’lık kısmını ihraç eden Hyundai Assan, geçen yıl olduğu gibi 2016’da da Türkiye’den en yüksek oranda ihracat gerçekleştiren otomotiv fabrikası oldu.

Son bir yıldır Hyundai Assan’da görev yapan ve 30 yılı aşan çalışma hayatının tamamında Hyundai’de çalışan Mong Hyun Yoo bir Strateji ve Planlama uzmanı. Türkiye’ye geldikten sonraki ilk basın toplantısında İstiklal Marşı’mızı okumuş, Türk-İslam kültürüne duyduğu ilgiden ötürü, çalışanlarıyla birlikte namaz kıldığı ve ramazan ayında oruç tuttuğu yönünde açıklamaları olmuştu.

Yoo, “Türkiye’de 1 yılda çok fazla olay yaşandı. 15 Temmuz darbe girişiminde Kore’deydim. Herkes ne olduğunu bana sordu. Kore’de de benzer şeyler yaşanıyor, ben alışığım. Görev sürem boyunca Türkiye’ye yeni yatırımlar çekmek için mücadele vereceğim, çünkü Türkiye’yi seviyorum” dedi.