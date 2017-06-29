Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Otomotiv devi 400 bin aracını geri çağırıyor

ABD'li otomotiv devi Ford, Kuzey Amerika'daki 400 binden fazla aracını geri çağırdığını duyurdu.

29 Haziran 2017 Perşembe 10:29
Otomotiv devi 400 bin aracını geri çağırıyor

ABD'li otomotiv devi Ford, Kuzey Amerika'daki 400 binden fazla aracını geri çağırdığını duyurdu.

Ford'dan yapılan açıklamada, şirketin Kansas City'deki fabrikasında Ocak 2014-Haziran 2017 arasında üretilen "Transit" model kamyonet ve otobüslerdeki teknik bir sorundan dolayı bu araçların geri çağırıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu araçların 370 bininin ABD'de, 26 bininin Kanada'da ve 3 binden fazlasının Meksika'da bulunduğu bilgisine yer verildi.

Teknik sorun nedeniyle herhangi bir kazanın veya yaralanmanın henüz yaşanmadığı ifade edilen açıklamada, araçların hatalı parçalarının ücretsiz değiştirileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 10:29
  1. ABD
  2. Amerika
  3. Meksika
  4. Kanada
  5. Ford
  6. Kuzey Amerika
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    New York'ta korkutan yangın
    1. New York'ta korkutan yangın
    2. Ekonomik güven endeksi azaldı
    3. Diyarbakır'da TOMA'ya saldırı
    4. Başkan Kocamaz’dan Vali Çakacak’a veda..
    5. Evinde ölü bulunan Astsubay’ın acı..
    6. ''Katar'ın Filistin davasına verdiği..
    7. Bu yolu 1 saat 11 dakikadan önce geçen..
    8. Mamak Kültür Merkezi’nde eğitimler..
    9. Koyunların çobansız dönmesi acı..
    10. Köşk Belediyesi yeni binasına kavuştu
    11. Yırtıcı hayvanların meyveli ve etli..
    12. Uyuşturucuyla gönüllü mücadele..
    13. Otomotiv devi 400 bin aracını geri..
    14. Bakan Kılıç'tan genç atletlere tebrik
    15. Guterres'ten Suriye açıklaması
    16. Suudi prensi saraya kapattılar
    17. Samsung, ABD'de 380 milyon dolarlık..
    18. Marmaris'te ahşap gulet yandı
    19. Arizona'da OHAL ilan edildi
    20. Kuyuya düşen 2 yaban domuzu..
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...
    Mezar'dan çıkarıp kafalarını kesmeye başladılar
    Mezar'dan çıkarıp kafalarını kesmeye başladılar
    Türk ordusuna karşı yakmaya başladılar...
    Türk ordusuna karşı yakmaya başladılar...