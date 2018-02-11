Otomobillerde en çok tercih edilen renk raporu açıklandı

Şirketin her yıl yayınladığı araştırmada otomotiv sektörünün renk trendlerini açıklarken, otomobilseverlerin renk eğilimlerini de günyüzüne çıkarttı. Araştırmaya göre, 2017 yılında dünyada üretilen otomobillerin yüzde 77'si beyaz, siyah, gri ve gümüş renklerinden oluştu. Dünya çapında en çok tercih edilen renk yüzde 37 gibi önemli bir oranla beyaz olurken, siyah yüzde 17 payla dünyanın tercih ettiği en popüler ikinci renk, gri yüzde 12 ile üçüncü, gümüş ise yüzde 11 ile dördüncü sırada listeye girdi. Sıralamada popülaritesi en düşük olan rengin ise yüzde 1 ile yeşil olduğu açıklandı.