Otomobiller uçmaya başlıyor!

Microsoft'un 2011'de satın alıp kendi sistemlerine adapte ettiği popüler video chat uygulaması Skype'ı geliştiren Niklas Zennström'un kurduğu yatırım şirketi Atomic, önemli bir teknolojiye yatırım yaptı.

Uçan otomobiller üreten Lilium Aviation şirketine 10 milyon Euro yatıran Atomic böylece uçan otomobillerin gerçek olması ve günlük hayata karışması için önemli bir hamle yapmış oldu. Atomic, bağlantıları da çok güçlü olan bir yatırım şirketi ve Lilium Aviation'a yaptıkları yatırım sadece maddi anlamda değil, şirketin önünü açacak bağlantıları sağlayacak olması açısından da çok önemli.

Lilium Aviation ise, dikey kalkabilen Harrier jetlerinde kullanılan VTOL teknolojisini baz alan bir uçan otomobil geliştiriyor. 36 küçük elektrik motorunu farklı yönlere çevirerek hareket edebilen prototip uçan otomobil, 200 kg'lık yükü saatte 300 km hızla uçurabilme yeteneğine sahip. Atomic'in yatırımı ile beraber aracın daha iyi bir tasarıma ve daha güçlü değerlere sahip olması bekleniyor.

Shiftdelete sitesinde yer alan habere göre araçların özellikle ulaşımın zor olduğu, araçların yol bulmakta zorlandığı veya kışın kar nedeniyle yolları kapanan kırsal bölgelerde acil ulaşım ihtiyacını karşılayacak alternatif bir araç olarak kullanıma gireceği düşünülüyor.