Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da, otomobil ile motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:23
Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Sürücüsü öğrenilemeyen 02 FA 203 plakalı otomobille Ali E., idaresindeki plakasız motosiklet Karapınar Caddesi, Trafo Kavşağı yakınlarında çarpıştı. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü Ali E., ile motosiklette bulunan Yılmaz E., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Özel Adıyaman Park Hospital Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan her iki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:23
  1. Adıyaman
  2. Karapınar
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lacazette rekor bonservis bedeliyle Arsenal'de
    1. Lacazette rekor bonservis bedeliyle..
    2. ABD Dışişleri Bakanı Tillerson..
    3. KOSGEB'den vatandaşlara..
    4. İsrail'den Kudüs'te 800 yeni konuta onay
    5. Er Meydanı modernizasyonu gelecek yıla..
    6. Afrin'e operasyon yapılacak mı?..
    7. Fransa Bisiklet Turu'nun 5. etabını..
    8. Şenol Güneş ve ekibi, sağlık..
    9. Denizdeki havalimanını 1,5 milyon..
    10. AK Parti ile MHP TBMM İçtüzük..
    11. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı..
    12. Pakistan kısa menzilli füze denedi
    13. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş..
    14. Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını..
    15. Cezaevinden izinli çıktı, tartıştığı..
    16. Kameni, Fenerbahçe ile ilk..
    17. Emniyet Müdürü Osman Ak, çocuklara..
    18. Sözcü İbrahim Kalın’ın kızı Rumeysa..
    19. Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı
    20. Merkel'in ellerindeki şoke eden ayrıntı
    87'lik sapık! Son anda enselendi
    87'lik sapık! Son anda enselendi
    Hulusi Akar'a mektup yazıp bakın ne istedi!
    Hulusi Akar'a mektup yazıp bakın ne istedi!
    Suudi Arabistan'dan flaş 'Katar' açıklaması
    Suudi Arabistan'dan flaş 'Katar' açıklaması
    Külünk'ten çarpıcı açıklama: G20 sonrası Türkiye'yi çökertmek için...
    Külünk'ten çarpıcı açıklama: G20 sonrası Türkiye'yi çökertmek için...