Otomobille çarpışan motosikletli hayatını kaybetti

Sazlıca beldesi girişinde bulunan kavşakta meydana geldi. Seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile kavşakta Hasan C.’nin (63) kullandığı motosiklet çarpıştı. kazada ağır yaranan Hasan C., olay yerine gelen 112 ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.