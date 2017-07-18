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Otomobille ambulansa çarpan alkolü şahıslar sağlık görevlilerini darp etti

Afyonkarahisar’da 157 promil alkollüyken direksiyon başına geçen sürücünün aracı, göreve giden 112 Acil Servis ambulansına çarptı. Kazanın ardından alkollü sürücü ve otomobildekiler ambulanstaki sağlık görevlilerini darp etti.

18 Temmuz 2017 Salı 19:49
Otomobille ambulansa çarpan alkolü şahıslar sağlık görevlilerini darp etti

Edinilen bilgilere göre, olay Mecidiye Mahallesi İzmir İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. Aldığı ihbar üzerine 112 Acil Servis İstasyonu’ndan göreve çıkan Halil K.’nın kullandığı 03 BA 352 plakalı ambulans, cadde girişinde Ramazan Ö. yönetimindeki 03 PL 116 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın ardından bir anda araçtan inen sürücü Ramazan Ö. ve ismi henüz tespit edilemeyen yanındaki 2 kişi, iddialara göre ambulans şoförü ve 2 sağlık görevlisine saldırarak darp etti. Emniyete yakın bir noktada yaşanan kaza ve sonrasında yaşanan darp olayına polisler hemen müdahale ederek, şahısları gözaltına aldı. Polis, otomobil sürücüsü Ramazan Ö.’nün 157 promil alkollü olduğunu ve ehliyetinin bulunmadığını tespit etti.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 19:49
  1. İzmir
  2. Afyon
  3. Mecidiye
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