Otomobilin motor bölümündeki borudan uyuşturucu hap çıktı

Alınan bilgiye göre, Gaziantep’ten Kahramanmaraş’a giriş yapmakta olan bir otomobilde arama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, motor bölümündeki borunun içine gizlenmiş 209 adet Captagon uyuşturucu hap buldu.

Olayla ilgili olarak L.Y. (38) ve A.Ş. (36) adlı kişiler gözaltına alındı.