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Otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi yaralandı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde, içerisinde 9 yolcunun bulunduğu minibüs ile otomobil çarpıştı.

26 Ekim 2017 Perşembe 10:00
Otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi yaralandı

Suşehri ilçesi D-100 karayolu Şerefiye kavşağında meydana geldi. Kazada, İstanbul’dan gelip Bingöl’ün Karlıova ilçesine taziye ziyaretine gitmekte olan ve içerisinde biri çocuk 9 kişi bulunan H. Y. yönetimindeki 34 YN 2922 plakalı minibüs, ilçe merkezinden D-100 Karayoluna çıkan E.K(27) yönetiminde ki 58 EP 518 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü E.K yaralandı. Otomobil kavşakta bulunan aydınlatma direğine çarparak ağır hasar aldı. Aracın içerisinde sıkışan E.K itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile çıkartılarak ambulans ile Suşehri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 10:00
  1. Sivas
  2. trafik kazası
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