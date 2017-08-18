Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Kaza, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Aykut Üstün’e yolun karşısına geçmeye çalışırken M.Y. Y.’nin(18) kullandığı 55 H 5060 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savrulan gencin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine gelen 112 ambulansı ile Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Aykut Üstün tedavi altına alınırken, sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis kazayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.