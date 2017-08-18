Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Samsun’da otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

18 Ağustos 2017 Cuma 18:11
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Kaza, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Aykut Üstün’e yolun karşısına geçmeye çalışırken M.Y. Y.’nin(18) kullandığı 55 H 5060 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savrulan gencin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine gelen 112 ambulansı ile Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Aykut Üstün tedavi altına alınırken, sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis kazayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 18:11
  1. Samsun
  2. İlkadım
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe’de Isla, Soldado ve Guiliano için imza töreni düzenlendi
    1. Fenerbahçe’de Isla, Soldado ve..
    2. Vatan ve bayrak aşkı gururlandırdı
    3. Bakan Özlü yabancı bakanlarla görüştü
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkel’e,..
    5. Anadolu Üniversitesinin minikleri..
    6. Hayatlarını orman gözetlemeye adadılar
    7. Yenilenen yollarla trafikteki güvenlik..
    8. Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
    9. Belediye Başkanı Kutlu su sorununa..
    10. Kardeşini öldüren cinayet zanlısı:..
    11. Osmangazi’den kırsala hizmet yağmuru
    12. Vali Kamçı Sünnet Törenine Katıldı
    13. Bahçeli’ye kalem işi pano
    14. İyi tarım ve organik tarıma destek
    15. Jandarma Özel Harekat Tabur..
    16. Güzelyurt’un çehresi değişiyor
    17. ADÜ Futbol Takımı, Amerika’da..
    18. Yaz kuran kursuları sona erdi
    19. Kamu yatırımlarını değerlendirme..
    20. Fatsa Huzurevi sene sonunda hizmete..
    Valilik’ten ‘Son dakika’ açıklaması… ‘Sokağa çıkma yasağı ilan edildi’
    Valilik’ten ‘Son dakika’ açıklaması… ‘Sokağa çıkma yasağı ilan edildi’
    İşte dev barajdan suyun tahliye edildiği anlar!
    İşte dev barajdan suyun tahliye edildiği anlar!
    Sınırları zorlayan sözler: Türkiye'yi işgal etmeyiz ama...
    Sınırları zorlayan sözler: Türkiye'yi işgal etmeyiz ama...
    ABD'den açıklama: Eğer doğruysa...
    ABD'den açıklama: Eğer doğruysa...