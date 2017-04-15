Otomobilin çarptığı yaya kanalizasyona düşerek öldü

Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu savrulup kanalizasyona düşen kimliği belirsiz kişi, yaşamını yitirdi.

Otomobilin çarptığı yaya kanalizasyona düşerek öldü
Eklenme: 15 Nisan 2017, 08:43

Kaza, bugün saat 21.00 sıralarında İzmir-Ankara karayolunda meydana geldi. Ankara yönüne giden sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen kişiye çarptı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Çarpmanın etkisiyle savrulan adam, yol kenarındaki kanalizasyona düştü. Üzerinden kimlik çıkmayan kişi, olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü ise kaçtı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, kanalizasyondan çıkarılarak Turgutlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. 
Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye alan polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

 
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