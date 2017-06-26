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Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

26 Haziran 2017 Pazartesi 15:38
Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Olay, saat 02.30 sularında Pamukkale ilçesi Antalya Karayolu üzeri Pamukkale Üniversitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir restorandan çıkan Selma Çıralı (51), yolun karşısında bulunan park halindeki aracına geçmek istedi. O sırada, Denizli merkezi yönüne giden ve plakası alınamayan bir otomobil, kadına çarparak olay yerinden kaçtı. Çarpmanın etkisiyle Selma Çıralı yere düşüp sürüklendi, ağır yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına müdahale ederken, polis ekipleri ise yolda güvenliği sağladı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Çıralı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürerken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 15:38
  1. Antalya
  2. Denizli
  3. Pamukkale
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