Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü kurtarılamadı

Olay, gece saatlerine Düzce Arapçiftliği Mahallesi mezarlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası belirlenemeyen beyaz bir otomobil, bisikletle ilerleyen 60 yaşındaki Emin Kurt’a çarparak olay yerinden kaçtı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kurt, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastanede müdahalesi yapılan Kurt daha sonra Yalova’ya sevk edildi.

Burada yoğun bakımda tedavi edilen Emin Kurt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, Emin Kurt’a çarpan otomobil ve sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.