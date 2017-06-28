Otomobilin çarptığı at telef oldu
Kastamonu’nun Daday ilçesinde seyir halindeki otomobil, aniden yola çıkan ata çarptı. Kazada at telef oldu.28 Haziran 2017 Çarşamba 10:22
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Daday ilçesinde Kıyık köyü mevkiinde bayram ziyaretinden dönen Mustafa Uygur yönetimindeki otomobil, yola aniden çıkan başıboş ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan at telef oldu. Telef olan at, ekipler tarafından yoldan kaldırılarak gömüldü. Kazada otomobilde ise büyük oranda maddi hasar oluştu. Kaza sonrası sürücü Mustafa Uygur ile araçta bulunan Ahmet Uygur, sağlık ekipleri tarafından gözlem altına alındı.