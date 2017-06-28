Otomobilin çarptığı at telef oldu

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Daday ilçesinde Kıyık köyü mevkiinde bayram ziyaretinden dönen Mustafa Uygur yönetimindeki otomobil, yola aniden çıkan başıboş ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan at telef oldu. Telef olan at, ekipler tarafından yoldan kaldırılarak gömüldü. Kazada otomobilde ise büyük oranda maddi hasar oluştu. Kaza sonrası sürücü Mustafa Uygur ile araçta bulunan Ahmet Uygur, sağlık ekipleri tarafından gözlem altına alındı.