Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı

Kaza, saat 12.30 sıralarında Gölyüzü Mahallesi Uğur Mumcu Parkı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte yürüyen 3 yaşındaki B.G.’ye iddiaya göre ailesinden ayrılarak yola fırladı. Küçük çocuğun yola çıktığı sırada 74 yaşındaki Mustafa Ç.’nin kullandığı 14 NB 275 plakalı otomobil çocuğa çarptı. Ailesinin büyük panik yaşadığı kazada 3 yaşındaki B.G., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.