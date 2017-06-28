Otomobilin bagajından tarihi eser çıktı
Karaman’da jandarmanın durdurduğu otomobilin bagajında çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.28 Haziran 2017 Çarşamba 10:09
Jandarma ekipleri, Karaman-Ermenek Karayolunun 32. kilometresinde şüphe üzerine Karaman plakalı bir otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, bagajda poşet içerisinde ikisi altın 160 adet sikke, 1 adet haç, 1 adet taş, 6 adet yüzük, 6 adet bilezik, 1 adet küçük çan, 13 adet muhtelif obje ve 5 adet mızrak ucu ele geçirdi. Tarihi eserlere el konulurken, araç sürücüsü M.G, gözaltına alındı.