Otomobilin arkasına bağlanan atın görüntüleri yürek sızlattı

Atın yürek sızlatan görüntüleri Siverek-Çermik karayolunda seyir halindeki bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Edinilen bilgilere göre, Çermik istikametine aracıyla seyir halindeki bir sürücü, bir atın otomobile bağlı halde koşturulduğunu görünce şaşkınlığa uğradı. Araçtakiler, o anları görüntüleri cep telefonu kamerasıyla an be an kaydetti.

Görüntülerde otomobilin çekici demirine bağlanan at, kavurucu sıcaklara rağmen seyir halinde giden aracın arkasından koşmaya çalışıyor. Atın yürek sızlatan haline aldırış etmeyen sürücü, trafikteki tehlikelere rağmen yoluna bu şekilde devam ediyor.