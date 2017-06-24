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Otomobile tekme atınca olanlar oldu... Araçlar birbirine girdi!

ABD'de motosiklet sürücüsü yanında seyreden otomobile tekme attı. Kontrolden çıkan otomobil zincirleme kazaya neden oldu.

24 Haziran 2017 Cumartesi 11:26

ABD'de amatör kameraya yansıyan görüntüler aksiyon filmlerini aratmadı. Trafikte bir motosikletlinin yanında seyir halinde giden otomobile attığı tekme trafiği alt üst etti.

YANINDA SEYREDEN OTOMOBİLE TEKME ATTI

ABD'de kaydedilen görüntülerde, bir motosikletli, yanında seyreden otomobile nedeni belli olmayan bir olaydan dolayı tekme atıyor.

ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU

Otomobilin sürücüsü de motosiklete çarpmak isterken, önce sol refüje çarptı, ardından karşı şeride savruldu. Bir araca çarpıp takla atmasına neden oldu. Bütün bunlara sebep olan motosikletli olay yerinden kaçarken, kaza anı amatör kamerayla anbean kaydedildi.

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 11:26
  1. ABD
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