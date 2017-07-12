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Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sola dönüş için manevra yapan hafif ticari araca çarpan motosikletin 47 yaşındaki sürücüsü Ergün Toraman, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 18:37
Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Kaza, bugün Marmaris-Muğla Karayolu'nun 25'inci kilometresi'ndeki Çetibeli Mevkisi'nde meydana geldi. Çetibeli Mevkisi'nde soldaki tali yola dönüş için sinyal verip, manevra yapan Hilmi Oruç'un (23) kullandığı 16 LZZ 66 plakalı hafif ticari araca, Marmaris'ten Muğla yönüne giden Ergün Toraman yönetimindeki 48 M 2337 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle asfalta fırlayan motosiklet sürücüsü Toraman, ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri, durumu jandarma ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, çevre güvenliğini sağlayıp, trafiği tek şeritten verirken, sağlık ekipleri ise yaralı motosiklet sürücüsü Toraman'ı ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Toraman, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Soruşturma başlatan Jandarma, araç sürücüsü Oruç'u gözaltına aldı.


Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 18:37
  1. marmaris
  2. kaza
  3. motosiklet
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