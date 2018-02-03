Otomobilde dizel tercihi hız kesmiyor

Dizel araçların Türkiye'de trafiğe kayıtlı otomobiller içindeki payı 2016'da yüzde 33,6 iken geçen yıl yüzde 35,4'e yükseldi. Dizel otomobil sayısı geçen yıl 4 milyon 256 bin 305 oldu.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, trafiğe kayıtlı araç sayısı yıl sonu itibarıyla 22 milyon 218 bin 945'e ulaştı. Bu taşıtların yüzde 54'ünü otomobiller oluşturdu.

Otomobiller arasında benzinli araçların oranı 2017 itibarıyla yüzde 25,9 olarak kayıtlara geçti. Söz konusu oran 2016'da yüzde 26,8 düzeyindeydi. Benzinli otomobillerin sayısı 2016'da 3 milyon 31 bin 744 iken geçen yıl sonu itibarıyla 3 milyon 120 bin 407 oldu.

LPG'li otomobillerin sayısı söz konusu dönemde 4 milyon 439 bin 631'den 4 milyon 616 bin 842'ye çıktı ancak bu araçların toplam otomobiller içindeki payı yüzde 39,2'den yüzde 38,4'e geriledi.

Tüketicilerin benzinli ve LPG'li otomobil tercihindeki gerilemeye karşın, dizel araçların sayısı ve oranı ise arttı.

Dizel araçların 2016 sonunda yüzde 33,6 olan payı, geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 35,4'e yükseldi. 2016 yılında trafikte 3 milyon 803 bin 772 dizel araç varken geçen sene sonunda bu rakam 4 milyon 256 bin 305'e ulaştı.

Benzinli otomobilleri sayı bakımından 2014'te geride bırakan dizel otomobiller ile LPG'li otomobiller arasındaki fark da kapanmaya başladı.