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Otomobilde 3 rekor bekleniyor

Otomotiv sektörü yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, 2016'yı rekorlarla kapatmaya hazırlanıyor.

Otomobilde 3 rekor bekleniyor
Eklenme: 30 Aralık 2016, 11:08
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Otomotivsektöründe üretim, ihracat ve iç pazarda geçen yılın rekorlarının yenilenmesi bekleniyor.

İhracat rekoru daha yıl bitmeden geldi. Yılın 11 ayında ihracat bir milyon 22 bin adete çıktı. 2015'te toplam ihracat 992 bin adetle rekor kırmıştı.

Otomotivde ikinci rekor üretimde gerçekleşebilir. Otomotiv sanayisi 2015'te bir milyon 359 bin adet üretim yaparak rekora imza atmıştı. Bu yılın 11 ayında üretim bir milyon 329 bin adete çıktı. Yani rekor için sadece 30 bin adet kaldı. 

İç pazar satışları da daha yıl bitmeden rekora göz kırptı. Yılın 11 ayında binek otomobil ve hafif ticari araç pazarı 841 bin 808 adede çıktı. 2015'in aynı döneminde toplam pazar 811 bin 844 adet olarak gerçekleşmişti. Aralıkta en az 126 bin 210 adet araç satışı gerçekleşirse pazar 968 bin adetin üzerine çıkıp yeni rekora imza atacak. 

Sabah

 
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