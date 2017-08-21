Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Hoca Ömer Mahallesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Mehmet Fatih Erkaya’ya sürücüsü öğrenilemeyen 02 AG 968 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada Mehmet Fatih Erkaya yaralandı. Yaralı genç olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.