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Otomobil yayaya çarptı: 1 ölü

Ordu’nun Fatsa ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

03 Ağustos 2017 Perşembe 10:16
Otomobil yayaya çarptı: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Orhan C. yönetimindeki 52 EN 311 plakalı otomobil, Aybastı-Fatsa Karayolu,Kulak Mahallesinde yolun karşısına geçmekte olan Cemal Uylasi’ye(78) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Uylasi için çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerinden yardım istedi. Sağlık ekipleri Uylasi’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının olay yerine gelmesinin ardından Cemal Uylasi’nin cesedi Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafik tek şeritten sürdürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 10:16
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  3. Fatsa
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