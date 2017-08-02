Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ilk 7 ayda azaldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2017 yılı Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2017 yılı yedi aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,79 azalarak 483 bin 455 adet olarak gerçekleşti. 2016 yılı yedi aylık dönemde 497 bin 350 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Otomobil satışları, 2017 yılı yedi aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 4,1 oranında azalarak 368 bin 308 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 384 bin 48 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,63 artarak 115 bin 147 adet oldu. 2016 yılı aynı dönemde 113 bin 302 adet satış gerçekleşmişti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Temmuz ayında yüzde 41 arttı

2017 yılı Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 82 bin 297 adet olarak gerçekleşti. 58 bin 533 adet olan 2016 yılı Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 40,6 oranında arttı.

2017 yılı Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,91 arttı ve 62 bin 384 adet oldu. Geçen sene 45 bin 566 adet satış gerçekleşmişti. 2017 yılı Temmuz ayında hafif ticari araç pazarı 2016 yılının Temmuz ayına göre yüzde 53,57 arttı ve 19 bin 913 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 12 bin 967 adet satış yaşanmıştı.

2017 yılı Temmuz sonu itibari ile 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 4,4 azalış, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 0,2 azalış ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 47,6 azalış izlendi. 2017 yılı Temmuz sonunda 33 adet elektrikli ve 2 bin 11 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2017 yılı Temmuz sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 42,0 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 154.741 adet ile sahip oldu. 2017 yılı Temmuz sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 61,5’e geriledi ve otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 58,0’e yükseldi.

2017 yılı Temmuz sonu otomobil pazarı segmentinin yüzde 84,1’i vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 52,5 pay alan C (193 bin 314 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 49,5 pay, 182 bin 421 adet) oldu.

2017 yılı Temmuz sonu itibari ile hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 70,3 pay ile van (80 bin 937 adet), ardından yüzde 12,3 pay ile kamyonet (14 bin 123 adet), yüzde 8,8 pay ile minibüs (10 bin 165 adet) ve yüzde 8,6 pay ile pick-up (9 bin 922 adet) yer aldı.

2017 yılı ikinci yarısında; ABD’deki gelişmeler; Merkez Bankası’nın (FED) para politikasındaki normalleşme süreci, ekonomideki iyileşmeye paralel olarak politika faiz artırma beklentisi, AB ekonomisindeki gelişim ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) uygulayacağı para politikası, Brexit kararının AB ve diğer ülkelere olan etkisi, Çin ekonomisindeki yavaşlama ve gelişmekte olan ülkelere etkisi, Jeopolitik gelişmeler, TCMB’nin para politikası ve enflasyonla mücadele kararlığı, cari işlemler açığındaki gelişim, yapısal reformlara ait atılacak adımlar, ekonomik aktivitenin gelişimi ve büyüme hızı etkili olacağı bildirildi.

2017 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 875 bin-925 bin adet aralığında olması tahmin ediliyor.