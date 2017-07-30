Otomobil TIR'ın altına girdi: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 08.30 sıralarında Bolu’nun Yeniçağa ilçesi TEM otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine giden Fatih Şahin (37) idaresindeki 34 PE 9045 plakalı otomobil, önünde seyreden Vejdin Talan’ın kullandığı 33 AKN 47 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ön kısmı tırın altına giren otomobil, yaklaşık 20 metre tırla birlikte sürüklendi. Kazada otomobil sürücüsü Fatih Şahin olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Özlem Keskin Şahin ve 3 yaşındaki kızı Defne Ece Şahin yaralı olarak kurtuldu. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı anne ve kızını Abant İzzet Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırdı. Araçta sıkışan Fatih Şahin’in cesedi, Bolu Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısına kazayı anlatan tır sürücüsü Vejdin Talan, “Seyir halindeyken birden gümleme sesi duydum. Lastiğimin patladığını zannederek tırı kenara çektim. Lastikleri kontrol ederken tırın arkasına gittiğimde otomobilin dorsenin altına girdiğini gördüm. Araçta bulunan kadını ve çocuğu çıkarttım” dedi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.