Otomobil takla attı: 4 yaralı!
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde takla atarak şarampole devrilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.27 Haziran 2017 Salı 15:54
Alınan bilgilere göre, Diyarbakır istikametinden Siverek yönüne ilerleyen Selahattin Duran idaresindeki 31 KHK 37 plakalı otomobil, aynı yöne ilerleyen Ahmet Ertan Altan yönetiminde 21 AU 480 plakalı tıra yandan çarptı.
Sürücünün çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini yitirmesi üzerine içinde aynı aileden 6 kişinin bulunduğu otomobil Selimpınar Mahallesi yakınlarında takla attı. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü Selahattin Duran ile eşi yara almadan kurtulurken, çocukları Sidar, Sinem, Veysel ve Bünyamin Duran yaralandı.
Kazayı görenler tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır’a bayram tatiline giden Duran ailesinin Hatay’a döndükleri öğrenildi.