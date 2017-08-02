Otomobil takla attı: 1 yaralı
Adıyaman’ın Besni ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:37
Edinilen bilgiye göre,Abdurrahman Karatepe idaresindeki 02 DC 646 plakalı otomobil, Besni Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Karatepe yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.