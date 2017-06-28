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Otomobil takla attı: 1 yaralı

Kayseri’de otomobilin refüje çıkarak takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 16:01
Otomobil takla attı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzeri Hurdacılar Sitesi kavşağında 38 EB 071 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak takla attı. Kazanın ardından hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak kurtarılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, otomobil incelemelerin ardından çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 16:01
  1. Kayseri
  2. Muhsin Yazıcıoğlu
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