Otomobil takla attı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzeri Hurdacılar Sitesi kavşağında 38 EB 071 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak takla attı. Kazanın ardından hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak kurtarılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, otomobil incelemelerin ardından çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.