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Otomobil şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde otomobilin şarampole düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 10:12
Otomobil şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Erenler caddesi üzerinde meydana gelen kazada R.G.’nin (60) sürücüsü olduğu 38 JA 624 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü. Kazanın ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, otomobilde bulunan 6 kişi, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Şarampole düşen otomobil, yapılan incelemelerin ardından çekici ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 10:12
  1. Kayseri
  2. Erenler
  3. Hac
  4. Hacılar
  5. Şara
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