Otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre Gölbaşı istikametinden Gaziantep istikametine gitmekte olan Resul Yamuktu idaresindeki 27 D 7599 plakalı otomobil Gölbaşı Kahramanmaraş Karayolu Belören Beldesi yol ayrımında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada otomobil sürücüsü Resul Yamuktu, Dilek Yamuktu ile çocuklar Ozanve Ramazan Yamuktuyaralandı. Yaralılar kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yerinde yaptı. Daha sonra yaralılar Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ciddi olan Ozan Yamuktu Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.