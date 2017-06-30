Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Giresun’dan İstanbul’a gittiği öğrenilen Hasan Ilgın’ın (37) kullandığı 34 PV 8308 plakalı otomobil Bekirdere Rampası Cephanelik bölgesinde şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine AFAD, İtfaiye, ambulans ve Polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan Hasan Ilgın (37) için seferber oldu. Araçtan yaralı çıkarılan şoför Hasan Ilgın ambulans ile hastaneye sevk edildi. Otomobilden fırlayan Naime Ilgın’ın (37) ise hayatını kaybettiği anlaşıldı.

İstanbul istikametinde şarampole yuvarlanan araçta 2 kişi olduğu bilgisinin teyit edilmesiyle ormanlık alandaki yaralı arama çalışması sonlandırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.