Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
Malatya'da şarampole yuvarlanan araçta 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.29 Ekim 2017 Pazar 16:28
Kaza Malatya-Pütürge karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. İbrahim Halil Ak yönetimindeki 34 TJ 1330 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ile yaklaşık 100 metrelik şarampole devrildi.
Hurdaya dönen araç içerisinde bulunan Suriye uyruklu Muhammed Safi Şeh Muhammed (28) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybeden şahsın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.