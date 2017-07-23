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Otomobil refüje çarptı: 3 yaralı

Bilecik’te bir otomobilin refüje çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

23 Temmuz 2017 Pazar 18:35
Otomobil refüje çarptı: 3 yaralı

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Bozüyük karayolunda seyir halinde bulunan 67 TD 733 plakalı Hidayet Y. (58) otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yolun kenarında bulunan refüje çarptı. Kazada sürücü Hidayet Y., yanında yolcu olarak bulunan Özbekistan vatandaşı Gulnora Abdipattaeva (41) ve 2 yaşındaki Ulvi Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bilecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı bebek Ulvi Y.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 18:35
  1. Bilecik
  2. Özbekistan
  3. Ab
  4. Bozüyük
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