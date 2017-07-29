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Otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 14:00
Otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Sabahattin Zaim Bulvarı üzerinde 21 yaşındaki B.A., idaresindeki 54 H 0279 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü B.A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 14:00
  1. Yenikent
  2. Sabah
  3. Sakarya
  4. Adapazarı
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