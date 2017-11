Otomobil pazarı ilk on ayda değişmedi

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2017 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı verilerini açıkladı. Buna göre; otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde aynı seviyede gerçekleşti. Otomobil pazarı yüzde 1 azaldı, hafif ticari araç pazarı yüzde 3 arttı.



Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2017 yılı on aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,06 azalarak 719 bin 95 adet olarak gerçekleşti. 2016 yılı on aylık dönemde 719 bin 499 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Otomobil satışları, 2017 yılı on aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 1,09 oranında azalarak 547 bin 109 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 553 bin 111 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,36 artarak 171 bin 986 adet oldu. 2016 yılı aynı dönemde 166 bin 388 adet satış gerçekleşmişti.



Pazar Ekim ayında yüzde 10,5 arttı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2017 yılı Ekim ayında yüzde 10,5 arttı. Otomobil pazarı yüzde 10,5 , hafif ticari araç pazarı yüzde 10 arttı. 2017 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 91 bin 752 adet olarak gerçekleşti. 83 bin adet olan 2016 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 10,54 oranında arttı. 2017 yılı Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,58 arttı ve 70 bin 488 adet oldu. Geçen sene 63 bin 746 adet satış gerçekleşmişti.



2017 yılı Ekim ayında hafif ticari araç pazarı 2016 yılının Ekim ayına göre yüzde 10,44 arttı ve 21 bin 264 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 19 bin 254 adet satış yaşanmıştı. 2017 yılı Ekim sonu itibari ile 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 1,2, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 2,1 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 49,3 azalış izlendi. 2017 yılı Ekim sonunda 49 adet elektrikli ve 3 bin 252 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.



2017 yılı Ekim sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 42,7 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 233 bin 360 adet ile sahip oldu. 2017 yılı Ekim sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 61,0’e geriledi ve otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 59,5’e yükseldi. 2017 yılı Ekim sonu otomobil pazarı segmentinin yüzde 83,1’inin vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 51,8 pay alan C (283 bin 295 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 49,4 pay, 270 bin 286 adet) oldu.

2017 yılı Ekim sonu itibari ile hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 69,9 pay ile Van (120 bin 216 adet), ardından yüzde 12,1 pay ile kamyonet (20 bin 774 adet), yüzde 9,2 pay ile minibüs (15 bin 791 adet) ve yüzde 8,8 pay ile Pick-up (15 bin 205 adet) yer aldı. 2017 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 950 bin-1 milyon adet aralığında olması tahmin edildi.



2018 yılında; ABD Merkez Bankası’nın (FED) politika faiz artırma beklentisi, Brexit süreci, AB ve diğer ülkelere olan etkisi, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) uygulayacağı para politikası, Çin ekonomisindeki gelişim ve yüksek borçluluk oranı, jeopolitik riskler ve gelişmeler, küresel ticari politikalardaki korumacılık yaklaşımı, TCMB’nin para politikası ve enflasyonla mücadele kararlığı, cari işlemler açığındaki gelişim, yapısal reformlara ait atılacak adımlar, ekonomik aktivitenin gelişimi ve büyümü hızı etkili olacaktır. 2018 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 950 bin-1 milyon adet aralığında olması tahmin edildi.