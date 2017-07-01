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Otomobil park halindeki tıra çarptı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Ozan köyü girişinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 16:06
Otomobil park halindeki tıra çarptı

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Tahir Varki idaresindeki 44 AP 250 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucuOzan köyü girişinde park halinde bulunan tıra çarptı. Kazada otomobil içinde sıkışan sürücü AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından önce Gölbaşı Devlet Hastanesine sonra ise durumunun ağır olması sebebiyle Adıyaman Eğitim ve Araştıra Hastanesine gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 16:06
  1. Malatya
  2. Adıyaman
  3. Gölbaşı
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