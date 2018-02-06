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Otomobil park halindeki minibüslere çarptı: 2 kişi öldü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, otomobilin park halindeki 2 minibüse çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

06 Şubat 2018 Salı 08:38
Otomobil park halindeki minibüslere çarptı: 2 kişi öldü

Bayraklı istikametinden Çiğli'ye seyreden Cevdet Ardıç (26)  idaresindeki 34 UK 6945 plakalı otomobil, Anadolu Caddesi 10 Nisan Köprüsü  yakınlarında park halindeki 35 M 8353 ve 35 S 00639 plakalı minibüslere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve AKS  ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücü Ardıç ve yolcu Onur Taşatan'ın (28) olay  yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ardıç ve Taşatan'ın cesetleri savcılık incelemesinin ardından İzmir  Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 08:38
  1. İzmir
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