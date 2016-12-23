Otomobil öğrenci servisi ile çarpıştı: 12 yaralı

Kaza Düzce merkeze Bağlı Gönbaşı köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Günbaşı Köy merkezinde bulunan 3 yol kavşağında Ender B. idaresinde ki 81 DV 686 plakalı otomobil ile Muhammet K. idaresinde ki 81 S 1000 plakalı okul servisi çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile okul servisi içerisinde bulunan ve yaşları 7 ile 9 arasında değişen 11 öğrenci ile otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralanan sürücü ve çocuklar 112 ambulanslarıyla hastanelere kaldırıldılar. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de kazayla ilgili olarak inceleme başlatılırken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Eklenme: 23 Aralık 2016, 21:37
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