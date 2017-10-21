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Otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilin çarptığı motosiklette yolculuk eden 2 genç hayatını kaybetti.

21 Ekim 2017 Cumartesi 12:47
Otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilin çarptığı motosiklette yolculuk eden 2 genç hayatını kaybetti. E.T. yönetimindeki 43 UU 001 plakalı otomobil, Tavşanlı-Kütahya karayolunun 5. kilometresinde, aynı yönde seyreden Alihan Can'ın (19) kullandığı 43 EN 314 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Sürücü Can ile motosiklette bulunan Halil Yavuz (18) olay yerinde yerine hayatlarını kaybettiler. Gençlerin cenazeleri, Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Otomobil sürücüsü E.T. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 12:47
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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