Otomobil minibüse çarptı: 11 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Çöşnük Mahallesi Aytaç Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezine seyir halinde olan Nazmi A. idaresindeki 44 M 0130 plakalı şehir içi yolcu minibüsüne Süleyman N. yönetimindeki 44 KS 406 plakalı otomobil çarptı.

Kazada minibüste bulunan yolculardan Hatice Aydın, Semire Aydaş, Ali Osman Uytun, Nusret Kaynak ve Duygu Aydın ile otomobil sürücüsü Süleyman N. ile otomobil içerisinde bulunan, Z.N., M.Y., T.C., F.D., İ.D. yaralandı. Yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezi acil servisi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.