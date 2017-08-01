Otomobil kül oldu, ağaçlar ve tarlalarda zarar gördü

Yangın, merkeze bağlı Tepeköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tarla içerisinde kalan otomobil yanmaya başladı.Alevlere teslim olan otomobil tamamen yanarak kül olurken, ateş tarla ve ağaçlara da sıçradı. Olayı gören köylüler itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarla ve ağaçlara sıçrayan yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Jandarma ekipleri de yangınla ilgili inceleme yaptı.