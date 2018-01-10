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Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir otomobil kamyona arkadan çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 14:10
Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Kaza, saat 03.10 Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi.

Suat Kılınç idaresindeki 48 M 4433 plakalı otomobil, Akhan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda aynı yöne giden Altan Arslan’ın kullandığı 03 FL 828 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada her iki sürücü de yaralandı. 

POLİS EKİPLERİ ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Olayın haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Suat Kılıç’ı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Her iki yaralı sürücü de olay yerine gelen ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Kazada ağır yaralanan 30 yaşındaki otomobil sürücüsü Suat Kılıç hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Diğer sürücünün ise tedavisine devam edildiği belirtildi. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 14:10
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