Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 5 yaralı

Şanlıurfa'da, otomobil ile sepetli motosikletin çarpıştığı kazada, motosikletin sürücüsüyle arkasında bulunan 4 kişi yaralandı.

31 Ekim 2017 Salı 15:39
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde, Paşabağı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 PV 350 plakalı sepetli motosiklet ile sürücüsünün adı ve plakası öğrenilemeyen otomobil, ŞUTİM kavşağında çarpıştı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsüyle sepette bulunan 4 kişi, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 15:39
  1. şanlıurfa
  2. kaza
  3. motosiklet
  4. yaralı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O ülke şokta… Başkentte patlama, ortalık kan gölü… Çok sayıda ölü var
    1. O ülke şokta… Başkentte patlama,..
    2. Kanal A'dan kötü haber: Kapatıldı!..
    3. Erdoğan'ın keşfettiği yetenek ilk kez..
    4. Son dakika… Başbakan’dan kritik ziyaret
    5. İsrail Gazze sınırında bir tüneli..
    6. Alesger "Sessiz İşgal" kitabını Emine..
    7. CHP'li vekillerin skandalları bitmiyor
    8. Güzel günlerden kalıcı bir iz
    9. Milyonlarca emeklinin beklediği zam..
    10. AK Parti'den istifa açıklaması
    11. Emine Erdoğan, TDV Bakü Türk..
    12. Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemi..
    13. İngiltere'ye büyük şok! Binlerce kişi..
    14. Edip Uğur'u bu görüntüler mi yaktı?..
    15. Daha ilk günden sert kavgalar… Oda..
    16. İyi Parti'den flaş Bahçeli açıklaması
    17. İslâm coğrafyasından sorumluyuz
    18. Yazılım müfredata girmeli
    19. Irak'tan İsrail bayrağı kararı
    20. Erdoğan: Hedef 5 milyar dolar
    Araç sahipleri dikkat… 625 lira cezası var
    Araç sahipleri dikkat… 625 lira cezası var
    Gökçek'in yerine göreve başladığı gün acı haber aldı
    Gökçek'in yerine göreve başladığı gün acı haber aldı
    Cep telefonu ve internet kullananlar dikkat
    Cep telefonu ve internet kullananlar dikkat
    Devlet Bahçeli Köprüsü hakkında vahim iddialar
    Devlet Bahçeli Köprüsü hakkında vahim iddialar
    Uzmandan emeklilik uyarısı: Daha fazla maaş alabilirsiniz
    Uzmandan emeklilik uyarısı: Daha fazla maaş alabilirsiniz

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 31.10.2017
    Bakan bizzat açıkladı… Sigara içenlere kötü haber
    Bakan bizzat açıkladı… Sigara içenlere kötü haber
    Bakan milyonlara müjdeyi verdi… ‘Yılbaşına kadar…’
    Bakan milyonlara müjdeyi verdi… ‘Yılbaşına kadar…’