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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

27 Haziran 2017 Salı 16:55
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi Çevreyolu viyadük altı Cezaevi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Engin Acar idaresindeki 55 AUL 75 plakalı otomobil, Caner Karagöz idaresindeki plakasız motosiklete çarptı. Kazada, yaralanan motosiklet sürücüsü Caner Karagöz, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 16:55
  1. Samsun
  2. Canik
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