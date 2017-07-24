Otomobil ile minibüs çarpıştı, 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, 4 Eylül Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzeri Yeşilkent kavşağında meydana geldi. Cemil A.(37) idaresindeki 34 RE 2631 plakalı otomobil ile İsmail K.(31) idaresindeki 11 DH 201 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araç sürücüleri ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Öznur A.(34) ve Can A.(6) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi yapılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.